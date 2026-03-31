焼きたてのライ麦パン「サワードー」を見せるジャン・ロバートさん（左から2人目）、マドゥさん（同3人目）ら=2021年2月3日、シドニー、小暮哲夫撮影 工房に漂う香ばしい小麦の香り。噛むほどに味が広がるサワードーや、サクサクのクロワッサン。シドニーのスーパーやカフェで人気のこのパン、実は難民出身の人たちが焼いている。美味しさと社会貢献を両立させたベーカリーに潜入した。この記事は、朝日新聞（デジタル