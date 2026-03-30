5人組K-POPガールグループ「LE SSERAFIM」が31日より全国でテレビCMが放送開始された『サンリオキャラクターズ キャラパキ チョコレート』の新CMに登場する。 2022年5月に韓国でデビューしたLE SSERAFIMは、デビュー初年度から3年連続で紅白歌合戦に出場し、「日本レコード大賞」ではK-POPガールグループ初の「特別国際音楽賞」を受賞している。 バンダイは、シリーズ累計出荷数ログインして続きを読むThe post LE SSERAFIM、「サ