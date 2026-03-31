6匹の保護猫たちと暮らすキムチ母（@fukuroupiyopiyo）さん。ふと思いつき、猫ちゃんたちの可愛いクイズをX（旧Twitter）に投稿。【写真】正解の猫さん、犯ニャン現場を見る「【問題】この中でいちばん手がかかるのは誰でしょう？毎日何かを壊します。今日はパスタの袋を破られ、乾麺が散乱さていました」472万以上表示され4万1千以上のいいねがついたキムチ母さんの投稿に対して、多くの猫好きさんたちから楽しい考察が寄せられた