自分の駐車場に「知らないクルマ」なぜ勝手に動かせない？日々の生活の中で、SNSやニュースなどを通じて度々話題にのぼるのが、私有地や契約駐車場における無断駐車のトラブルです。自分の決まった駐車スペースに、見知らぬクルマが堂々と居座っている光景を目にしたとき、多くの人は驚きとともに強い憤りを感じるでしょう。【画像】「えぇぇ…！」この駐車はアウトー！ 違反な駐車を見る！（30枚以上）無断駐車をする側には