俳優の小芝風花（28）が29日、自身のインスタグラムを更新。「編み物日記No.13」と題し、新作の手編み作品を披露した。【写真】「器用すぎ」「本当にすごい」“編み物にハマる”小芝風花の新作の手編み作品小芝は、昨年6月8日の投稿で「編み物日記」をスタートさせて以降、ニット帽や巾着、バッグなど、さまざまな手編み作品をインスタ内でたびたび披露。編み物にハマるプライベートの一端をのぞかせている。この日は、こ