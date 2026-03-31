エネルギー危機が深刻化するなか、ウクライナのゼレンスキー大統領はエネルギー施設に対する攻撃を相互に停止するようロシア側に提案しました。【映像】ゼレンスキー大統領の様子ウクライナは今月、ロシアの石油関連施設への攻撃を強めていて、ロイター通信は25日、ロシアの石油輸出能力の40％以上が停止したと報じました。こうした中、ゼレンスキー大統領は30日SNSで、ロシアのエネルギー施設への攻撃を減らすよう同盟国か