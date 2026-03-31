とある9歳の少女が語るのは…なんと日本の未来についてです。学校に行かない選択をしながら年齢をとうに超えた言語化力と観察力を見せ、Instagramでは「私より自分の思ってること言葉にできてて感動」「人生何周目ですか？」「考えさせられた」と絶賛の声が相次いでいます。親の接し方にも注目が集まる中、なぜこの少女がここまで深く物事を言葉にできるのでしょうか。その謎を解き明かすべく、母親（＠nachan_man_futoukou）に