緊迫するイラン情勢を受け、中東からの輸入に頼る石油など、重要物資の安定確保を担う新たな大臣に赤沢経済産業大臣が就任しました。【映像】重要物資安定確保担当大臣に任命された赤沢経産大臣中東情勢に伴う重要物資安定確保担当大臣に任命された赤沢経済産業担当大臣「医療関連物資や食品包装、トラック関係事業者向けの燃料など国民生活に不可欠な物資の安定供給やサプライチェーン対策に万全を期してまいります」赤沢大臣