【台北＝園田将嗣】中国国営新華社通信は３０日、習近平（シージンピン）国家主席が、中国に融和的な台湾の最大野党・国民党の鄭麗文（ジョンリーウェン）主席を中国に招待すると報じた。鄭氏は４月７〜１２日に北京などを訪れ、習氏と初めて会談する見通しだ。鄭氏が習氏との会談を希望し、中国が応じた格好だ。鄭氏は昨年１１月の主席就任後初の訪中となる。台湾メディアによると、国民党主席と習氏の会談は、２０１６年１