【ベルリン共同】ドイツのメルツ首相は30日、ベルリンを訪問したシリアのシャラア暫定大統領と会談した。メルツ氏は会談後の共同記者会見で、ドイツに滞在する約100万人のシリア難民・移民について、今後3年間で8割の帰還を目指して協力することで合意したと明らかにした。ドイツでは近年、移民排斥を掲げる右派政党「ドイツのための選択肢（AfD）」が台頭。2025年2月の総選挙で第2党に躍進した。メルツ氏には難民や移民の削減