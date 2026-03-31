【ワシントン共同】米ホワイトハウスのレビット報道官は30日の記者会見で、戦闘終結に向けたイランとの協議について、水面下で「順調に進んでいる」と主張した。イランが公の場で語る内容は、米国に内々で伝えるものとは「大きく異なる」と述べた。イランが米国の提案に否定的な姿勢を示す中、一方的に進展をアピールした。米イラン協議はパキスタンが同国での開催を目指しているが、実現性は不透明。米軍の地上部隊投入など戦