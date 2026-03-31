チャンネル登録者数100万人越えの人気Youtuberアイドルグループ・おこさまぷれ〜と。の元メンバーであるりんたろーが、3月31日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】同誌には…美尻パーソナルトレーナーSakuraも登場自身初となるグラビアを披露。初挑戦にして大胆な艶姿を見せており、ファン必見だ。同誌には、森脇梨々夏、吉田恵美、幸田あかり、Sakura、大嶋みくらが登場する。