アメリカのトランプ大統領はイランがホルムズ海峡を直ちに開放しなければ、発電所などを攻撃すると改めて警告しました。【映像】トランプ大統領の様子トランプ氏は30日自身のSNSで、戦闘の終結に向けてイラン側と「真剣な協議」を行っているとし、これまでに大きな進展があったと主張しました。そのうえで何らかの理由で合意に至らずホルムズ海峡が直ちに開放されない場合、アメリカ軍がこれまで意図的に手を出さずにいたイ