元フジテレビでフリーの加藤綾子（４０）アナウンサーが衣装ショットを公開した。３１日までに自身のインスタグラムを更新した加藤アナ。「『なぜそこ？＋』衣装です私服では黒多めですが衣装で全身黒は初めてかも」とつづり、黒のシャツとワイドパンツを合わせたオールブラックコーデを披露した。この投稿には「綾子ちゃん黒衣装も素敵」「仕事できる女性って感じ！かっこいい」「足ながカッコ良いですねさすがカト