世界最大の格闘技団体「ＯＮＥＣｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ」は３０日、東京・文京区の宝生能楽堂で「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩキックオフカンファレンス」を行った。「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ」は、ＭＭＡ、ムエタイ、キックボクシング、サブミッショングラップリングの各競技で、日本の人気格闘家と次世代アスリートが参戦。また、世界最高峰の国際的スーパースターも出場し、各イベントで複数の世界タイトルマッチが行われる