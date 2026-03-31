◆米大リーグブルージェイズ―ロッキーズ（３０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズのシュナイダー監督は３０日（日本時間３１日）、本拠でのロッキーズ戦を前に、ロ軍先発の菅野智之投手攻略に自信を見せた。技巧派右腕を迎え撃つブ軍は、開幕から好調の岡本和真内野手を「７番・三塁」に据えて、トップから右左を交互に並べるジグザグ打線を敷いた。開幕カードのアスレチックス戦は、セベリーノに始