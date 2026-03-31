◆米大リーグブルージェイズ―ロッキーズ（３０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ロッキーズのシェイファー監督は３０日（日本時間３１日）、敵地でのブルージェイズ戦を前に、今季初登板を迎える菅野智之投手について「トモのことが大好きで、とっても興奮している。彼の多彩な球種や、戦いに挑む姿勢が大好きで、きょうの試合を楽しみにしている」と、今オフ１年５１０万ドルプラス出来高の契約で獲得した新戦力の