プロ野球・広島東洋カープ・小園海斗選手（25）の妻で、モデルの渡辺リサさん（24）が2026年3月28日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカの観戦コーデを披露した。「スポーツ観戦しかしてないやん」渡辺さんは「スポーツ観戦しかしてないやん」とし、プロバスケットボールリーグ「B.LEAGUE（Bリーグ）」の「広島ドラゴンフライズ」の応援に駆け付けたようだ。「HOME GAME」と書かれたバルーンをバックに、「ドラゴンフライズ」