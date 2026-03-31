上田桃子のような一流プロの手のひらが柔らかくきれいな理由 ヘッドの先まで氣を通せば、腕は10メートルの長さで使える 臍下丹田に氣を鎮めることによって、不動の構えができることはすでに述べました。と、同時に不動の構えは、体の中心である臍下丹田に集められた氣が出続けている、と荒川先生はおっしゃっていたもの