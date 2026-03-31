影山優佳、窪塚愛流、原菜乃華、本島純政、根岸季衣 原菜乃華、窪塚愛流、本島純政、影山優佳、根岸季衣がこのほど、都内で行われた、テレビ東京・ドラマ「るなしい」（４月２日深夜24時30分）記者会見に出席した。原作は、意志強ナツ子による同名漫画。「火神の子」として生まれ、祖母と営む鍼灸院で自らの血を用いて信者ビジネスを行う主人公・郷田るな役を原菜乃華、るなをいじめから救い信者ビジネスに興味を持