【ヒカルさんの“人間力”がスゴイ！】なりたいものになろうとする！主人公のような挑戦心 積極的な発言の裏にある真意 ヒカルさんを語る上で欠かせないのが、その「向上心」のすごさです。ヒカルさん自身、「世間がヒカルに期待しているのは現状維持ではなく、突き抜けた人生ですから」と語っているように、ここ数年でもホテル業への進出やストーンマーケットの社長就任など、新たなことに次々とチャレンジしてい