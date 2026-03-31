項翼（結木滉星）ⓒ原泰久／集英社ⓒ2026映画「キングダム」製作委員会 俳優の結木滉星が、映画『キングダム』シリーズの第5弾となる最新作『キングダム 魂の決戦』（2026年7月17日公開）に出演することが明らかになった。結木は、秦国を絶体絶命の危機に陥れる「合従軍」の一員、楚軍の千人将・項翼（こうよく）を演じる。今作で実写化されるのは、原作でも屈指の人気を誇るエピソード「合従軍編」だ