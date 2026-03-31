【日本】 東京消費者物価指数（3月）08:30 予想1.8%前回1.8%（生鮮食料品除くコア・前年比) 雇用統計（2月）08:30 予想2.7%前回2.7%（完全失業率) 予想1.18倍前回1.18倍（有効求人倍率) 鉱工業生産（速報値）（2月）08:50 予想-2.0%前回4.3%（前月比) 予想0.5%前回0.7%（前年比) 【中国】 製造業PMI（購買担当者景気指数）（3月）10:30 予想50.3前回49.0（製造業PMI) サ&