朝のドル円は１５９．７０円台、海外市場で１５９．３３円を付ける＝東京為替 昨日は三村財務官の円安けん制発言やトランプ大統領のイラン紛争終結に向けた前向きな発言などが海外市場にかけて、重石となり、東京朝の１６０．４６円からＮＹ朝に１５９．３３円まで下落。先行き不透明感があり、その後少し反発して朝の取引となっている。 USDJPY159.76