イランがフーシ派に攻撃準備指示も「対米交渉の切り札」として温存 イランは米国がイランに対する攻撃をさらにエスカレートさせた場合、紅海における船舶に対し攻撃するようフーシ派に圧力をかけているという。ブルームバーグが報じている。 イエメンの親イラン武装組織フーシ派は、より攻撃的な行動の選択肢を検討。フーシ派が米イラン戦争開始から1か月後に参戦した理由の1つは