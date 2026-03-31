日本ラグビー協会は30日、U23日本代表メンバー35人を発表した。この日は東京都府中市内で、4月1日から始まるオーストラリア遠征へ向けて全体練習を行った。リーグワン1部・埼玉パナソニックワイルドナイツへの新加入が決まったNo・8舛尾緑（21）も選出された。立正大に在学中で昨年までは関東大学リーグの試合に出場していたが、今後は大学の授業に通いながら大学の試合には出場せずリーグワンでプレーする。「新たなチャレン