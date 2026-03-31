浜通りを縦走する自転車観光道「ふくしま浜通りサイクルルート」（全長約１７８キロ）が、国内を代表する「ナショナルサイクルルート」の候補に選ばれた。審査を経て今夏頃、東北初の同ルートに国から指定される見通しだ。浜通りの観光振興や復興の発信強化につながることが期待される。ナショナルサイクルルートには、走行環境や受け入れ体制などの要件を満たすことで指定される。琵琶湖を一周する「ビワイチ」や、広島県と愛