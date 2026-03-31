今回は、勝手に家を買った夫との離婚を決意したエピソードを紹介します。夫が単身赴任から帰ってきたけど…「夫は自分勝手な人です。ある日、何の前触れも相談もなく、突然『単身赴任することになったから』と言い、家を出ていきました。それから数年後、子どもが年長になり、夫は単身赴任先から戻ってきましたが、急に『マイホームが欲しい』と言い出しました。私は『ちょっと待って。もう少し考えたい』と言いました。しかし夫は