MCの爆笑問題＆阿川佐和子が中心となり、世の中のさまざまな“伝説”にまつわる謎を現地取材をもとに解明・考察する特別番組『謎解き！伝説のミステリー』。本日3月31日（火）は、「新説！信長から秀吉へなぜ天下を獲れた？7つの謎SP」が放送される。生き馬の目を抜く戦国時代に、農民から天下人へと登りつめた豊臣秀吉。秀吉は一体なぜ、織田信長の死後、天下統一を成し遂げることができたのか――。400年の時を超えて受け継が