31日のキリンワールドチャレンジでイングランド代表と対戦する日本代表の森保一監督が30日、試合会場となるロンドンのウェンブリー・スタジアムで公式会見を行った。以下、試合後の森保一監督会見要旨●森保一監督「明日の試合が非常に楽しみ。サッカーの聖地ウェンブリーでイングランド代表と戦うことを非常に楽しみにしている。試合においては非常にハードな試合になる。W杯に向けてチームの積み上げができるよう、全力を尽