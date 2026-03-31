チームキャプテンとして臨むイングランド戦は、ワールドカップを見据えたうえで勝利をもぎ取るための方法論を試す“リアルなテストマッチ”になる。日本代表MF堂安律(フランクフルト)がイングランド戦を翌日に控えて取材に応じ、「こういう相手に勝てないとワールドカップ優勝はないと思っている」とコメント。「勝負の鉄則は相手の嫌なことをやることだと思う。相手が嫌がることをやっていきたい」と勝負師の顔で言い切った。