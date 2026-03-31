かつては同じポジションで“格上ライバル”という間柄だったはずの存在がいまや、日本代表が誇るワールドクラスの相棒になろうとしている。日本代表MF中村敬斗(スタッド・ランス)はウイングバックでの先発が見込まれるイングランド戦の前日練習後、報道陣の取材に応じ、シャドーに主戦場を移したMF三笘薫(ブライトン)との共存に言及。「一緒に出られる時は本当にやりやすいし、世界一のリーグでプレーしている選手と一緒にプレ