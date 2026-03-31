北中米W杯本大会を目前にして、日本代表にとって貴重な“対世界トップ国”の舞台が用意されたウェンブリー・スタジアムでのイングランド戦。3バックの中央での先発が見込まれるDF谷口彰悟(シントトロイデン)は明快にこの試合のキーポイントを見つめていた。「相手は力のあるチームだし、個々の能力はすごく高いし、インテンシティも相当高いことを想定しながら、(失点)ゼロの時間を長くするところは絶対になる。そこで守備一辺倒