3月29日に日曜劇場『リブート』（TBS系）が最終回を迎えた。 参考：『リブート』究極の夫婦愛を描いたドラマが完結“真北”伊藤英明が醸し出した人生の苦さ 本作は、ある目的のために顔を整形して別人に生まれ変わる男の物語。妻の夏海（山口紗弥加）を殺害した容疑で警察から追われる身となったパティシエの早瀬陸（松山ケンイチ）は、夏海を殺し、自分に罪を擦り付けようとしている真犯人を見つけるため、何