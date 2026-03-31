JR西日本によりますと、昨夜からの強風の影響できょう（31日）瀬戸大橋線の一部列車で運転が取りやめられています。 【写真を見る】【交通情報】瀬戸大橋線（マリンライナーなど）強風予報にともなう運転取りやめ【31日・午前6時現在】 【快速マリンライナー】 《岡山⇒高松方面》・「マリンライナー１９号」（岡山９：５４発）～「マリンライナー３９号」（岡山１４：４２発）児島駅～高