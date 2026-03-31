画像から動画、音声など、幅広い生成が可能なAdobe Firefly アドビが提供する生成AI機能について、直近のアップデートを解説する説明会が実施された。ここでは、Adobe FireflyやAdobe Photoshopに提供された生成AIの新機能について紹介する。 写真も動画もテキストで編集できるFirefly Adobe Fireflyは、アドビの生成AIモデルとして更新が続けられており、画像生成における最新モデルは「Firefly Image 5」までアッ