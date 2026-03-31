開催：2026.3.31会場：カウフマン・スタジアム結果：[ロイヤルズ] 3 - 1 [ツインズ]MLBの試合が31日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとツインズが対戦した。ロイヤルズの先発投手はクリス・バビク、対するツインズの先発投手はシメオン・ウッズリチャードソンで試合は開始した。2回表、5番 マシュー・ワルナー 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでツインズ得点 KC 0-1 MIN2