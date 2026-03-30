英国発のライフスタイルブランド「キャス キッドソン（Cath Kidston）」が、パリで創業したマカロン発祥のパティスリー「ラデュレ（LADURÉE）」とのコラボレーションアイテムを発表した。4月3日から5月14日まで、キャス キッドソン西銀座店および公式オンラインストアで予約を受け付け、6月上旬以降に全国発売となる。【画像をもっと見る】コラボアイテムは、キャス キッドソンのヘッド・オブ・クリエイティブを務めるホ