しまむらが、2026年2月期（2025年2月21日〜2026年2月20日）の連結決算を発表した。売上高は7000億3400万円（前期比5.2％増）、営業利益は614億8300万円（同3.8％増）、当期純利益は444億6000万円（同6.1％増）といずれも過去最高を更新し、設定していた売上計画を達成した。【画像をもっと見る】国内売上高は同5.0%増で、しまむら、アベイル、バースデイなど全ての事業で前年の売上を上回った。好調の要因は、重点催事の強化や