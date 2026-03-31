31日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比950円安の5万1100円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 61497.31円ボリンジャーバンド3σ 59188.47円ボリンジャーバンド2σ 56879.64円ボリンジャーバンド1σ 55782.50円一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 55065.00円一目均衡表・基準線 54570.80円25日移動平均 53595.00円一目均衡