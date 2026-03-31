31日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比42ポイント安の3513ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4051.00ポイントボリンジャーバンド3σ 3923.83ポイントボリンジャーバンド2σ 3796.67ポイントボリンジャーバンド1σ 3750.00ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 3694.25ポイント一目均衡表・基準線 3669.50ポイント2