◇インターリーグブルージェイズ ― ロッキーズ（2026年3月30日トロント）ロッキーズのウォーレン・シェーファー監督（41）が30日（日本時間31日）、敵地でのブルージェイズ戦の前に取材対応し、移籍初登板初先発となる菅野智之投手（36）について「すごく楽しみです。彼が来てくれて本当にうれしいし、彼の球種の豊富さも競争心も大好きです」と期待を寄せた。菅野の性格について問われると「トモ（菅野）は本当にいい