８人組アイドルグループ「SAY-LA」が、新体制初となる１０作目のシングル「半透明スワロフスキー」を３月３１日にリリースする。リリースを前に、身長１メートル７０の抜群のスタイルと華やかなオーラを放つメンバー・わらびが、スポニチ東京本社でのインタビューに応じた。明るい笑顔で、楽曲に込められた思いを明かしてくれた。（「推し面」取材班） 新曲についてわらびは「SAY-LAらしい正統派で王道なアップテンポの曲」と