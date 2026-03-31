故人の遺骨を使ったジュエリーを制作している奈良県生駒市の鉄東美穂さん（３４）が、４月４日に大阪市内で初めての展示会を開く。ジュエリーブランドお披露目１年の節目で、鉄東さんは「ジュエリーを通じて、供養の価値観を届けていきたい」と来場を呼びかけている。（小松夕夏）ブランドは「ｙｏｙｏｊｅｗｅｌｒｙ」。ブランド名の元になった「世世」は、仏教の言葉で現在・過去・未来の三世を指すとされ、無数の命のつな