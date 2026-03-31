米ドルの紙幣【ニューヨーク共同】週明け30日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前週末比57銭円高ドル安の1ドル＝159円68〜78銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1460〜70ドル、183円04〜14銭。日本政府・日銀による円安是正に向けた為替介入への警戒感などを背景に円買いドル売りが優勢だった。ただ原油価格や米長期金利の高止まりを受け、ドルを買い戻す動きも見られた。