31日のテレビ朝日『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』(毎週火曜19:00〜)では、ハワイで暮らす日本とも関わりが深い規格外のファミリーに密着する。『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』＝テレビ朝日提供○品川区とほぼ同じ広さ・約6,000エーカーもの広大なハワイの土地を所有31日の放送では、ハワイで暮らす日本とも関わりが深い規格外のファミリーに密着。さらに、「名探偵・明智小五郎」シリーズでおなじ