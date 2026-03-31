元宝塚歌劇団星組トップスターで、2015年の退団後はミュージカルをはじめとする舞台はもちろん、映画、ドラマとさまざまな作品で輝き続ける柚希礼音。退団からの10年を駆け抜けた彼女が次に挑むのが、宝塚時代の後輩・礼真琴との夢の共演が実現するブロードウェイミュージカル『BOOP！ The Musical』だ。舞台となるニューヨークに滞在し原点を思い返すことができたという柚希に、さまざまな困難を乗り越え上演へと至った本作につ