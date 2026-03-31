長澤まさみが主演し、柄本佑と石橋静河が共演する映画『このごにおよんで愛など』が、11月27日より公開されることが決定。特報映像とティザービジュアルが解禁された。【動画】一筋縄ではいかない多様な“愛”の物語『このごにおよんで愛など』特報是枝裕和や西川美和が立ち上げた制作者集団「分福」に所属し、両監督の監督助手としてキャリアを積んできた広瀬奈々子監督。本作は、2019年に柳楽優弥主演の映画『夜明け』で監督