女流プロ雀士でモデルの岡田紗佳が３０日までにＳＮＳを更新。２９日にレギュラー放送最終回を迎え、自身が「準レギュラー」を務めてきたＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」（日曜・午前１１時４５分）への思いをつづった。インスタグラムに「『アッコにおまかせ！』４０年以上老若男女に愛され続け、歴史を紡ぎ、ギネス記録にて正真正銘世界一になった番組の最終回に立ち合うことが出来、とても光栄でした」と書き出した岡田。