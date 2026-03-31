ドイツ2部キールの佐藤孝大氏「どちらが勝利に近づく選択かがテーマに」元日本代表アナリストで、現在はブンデスリーガ2部キールでアナリストとして奮闘する佐藤孝大氏は、欧州クラブの内部に身を置いたことで、日本との情報格差の大きさを痛感したと語ってくれたことがある。近年は映像やデータの共有が進み、日本にいながらでも欧州サッカーを分析することは可能になっている。しかし佐藤は、「外に出てくる情報はまだまだ表